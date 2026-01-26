Не люблю мелодрамы за «розовые сопли», но эту с Куценко очень жду: выйдет уже в феврале – будет круто отличаться от остальных

Если вы устали от шаблонных российских мелодрам с картонными персонажами и предсказуемыми сюжетами, то у «Окко» скоро выйдет новинка, которая может стать для вас приятным открытием. Это сериал «Встать на ноги» – совсем не та грустная социальная драма, которой может показаться на первый взгляд.
Представьте: Гоша Куценко играет мужчину, который выходит из тюрьмы и обнаруживает, что у него есть взрослая дочь. А его дочь – яркая и упрямая девушка Оля, которая передвигается на коляске, но гонится за своей мечтой стать танцовщицей. И да, они будут именно танцевать, а не страдать у окна.
Рядом с Куценко на экране можно будет увидеть Антона Санкевича, актёра с синдромом Дауна, а образ главной героини консультировала реальная девушка с инвалидностью. Так что получилось очень жизненно, с юмором и без лишней патетики.
Сериал уже отметили критики – он взял Гран-при на фестивале «Новый сезон» ещё до выхода. Так что если ищете жизнеутверждающую, но не слишком сопливую историю, то сериала «Встать на ноги» стоит дождаться.
А вот график выхода серий. Сохраняйте себе, чтобы ничего не пропустить:
|Серия
|Дата выхода
|Первая серия
|5 февраля
|Вторая серия
|5 февраля
|Третья серия
|12 февраля
|Четвёртая серия
|19 февраля
|Пятая серия
|26 февраля
|Шестая серия
|5 марта
|Седьмая серия
|12 марта
|Восьмая серия
|19 марта