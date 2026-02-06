Оповещения от Киноафиши
Кандидат на звание лучшей драмеди 2026-го — работает как бесплатный сеанс терапии: сериал с Куценко с ходу получил 8,3 балла

6 февраля 2026 07:00

6 февраля 2026 07:00
Кандидат на звание лучшей драмеди 2026-го — работает как бесплатный сеанс терапии: сериал с Куценко с ходу получил 8,3 балла

Сериал до премьеры успел собрать престижные награды.

На «Окко» вышла новая драмеди «Встать на ноги», и первые отзывы намекают, что она может стать одним из главных открытий 2026 года. История разворачивается вокруг бывшего уголовника по кличке Старый, которого играет Гоша Куценко.

Герой выходит по УДО, но мечтает не о тихой жизни, а о том, чтобы вернуть крупный долг от бывшего друга-бизнесмена и скрыться. Его планы рушит дочь Оля (Мила Ершова) — девушка в инвалидной коляске, с которой его принудительно селят в одну квартиру под полицейским надзором. Старый вынужден учиться быть отцом и заглаживать вину.

Проект уже успел отличиться: в прошлом году он получил Гран-при фестиваля «Новый сезон», а Куценко — награду за лучшую мужскую роль. Сам актер признался, что считает эту работу особенной и даже миссионерской.

Кино душевное, что уж говорить. Несмотря на то что я в кино 35 лет, такой награды за мужскую роль я не получал.

Кандидат на звание лучшей драмеди 2026-го — работает как бесплатный сеанс терапии: сериал с Куценко с ходу получил 8,3 балла

Для Милы Ершовой роль стала серьезным драматическим дебютом после успеха в «Аутсорсе». Ее героиня не вызывает жалости, потому что это умный и сильный персонаж. Режиссером выступил Павел Тимофеев, известный по сериалу «Выжившие».

Зрители, оценившие первые две серии (новые выходят еженедельно до 19 марта), отмечают стилевое попадание. Куценко, которого часто упрекают в шаблонной «блатной» манере, здесь играет органично и без переигрывания.

Сериал уже набрал высокий рейтинг 8.3 на платформе. Просмотр сравнивают с «терапией», которая нужна каждому. История одновременно смешит и трогает, и если вы ищете именно такую — стоит начать смотреть.

Сериал удерживает внимание и хочется посмотреть, что будет дальше, — говорят первые зрители.

Фото: Кадры из сериала «Встать на ноги»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
