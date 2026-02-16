Оповещения от Киноафиши
Статьи «Хотела посмотреть одну серию - очнулась на финале»: 3 свежих сериала, которые легко уходят в ночной запой

«Хотела посмотреть одну серию - очнулась на финале»: 3 свежих сериала, которые легко уходят в ночной запой

16 февраля 2026 08:56
«Обеты священные, и не очень»

Три новинки, которые быстро затягивают и не дают остановиться на одной серии.

Эта подборка сериалов не даст вашему разуму расслабиться — после первого эпизода вы забудете о соцсетях и станете жадно следить за развитием событий, пытаясь разгадать тайны и предугадать финал. В коллекции собраны разножанровые истории: остроумная комедия, драма с характером и захватывающий триллер. Все проекты уже доступны онлайн.

«Обеты священные, и не очень»

Отец Винсент прилетает на Тенерифе, чтобы провести свадьбу дочери старого друга, и кажется, что впереди просто тёплый отпуск и семейное торжество. Но утром после праздника священника находят мёртвым в бассейне - и начинается история, где под подозрением оказываются все.

Здесь комедия и детектив идут рядом: атмосфера лёгкая, но интрига держится до финала.

«Встать на ноги»

Бывший заключённый по кличке Старый выходит на свободу после 20 лет и возвращается в Пятигорск, чтобы забрать «долг» у бывшего подельника. Но всё меняется, когда он узнаёт, что у него есть взрослая дочь Оля на коляске - и она ненавидит его всей душой.

Сериал с Гошей Куценко одновременно смешной и очень человеческий.

«Хотела посмотреть одну серию - очнулась на финале»: 3 свежих сериала, которые легко уходят в ночной запой

«Повелитель мух»

Группа британских школьников выживает после авиакатастрофы и оказывается на необитаемом острове. Сначала они пытаются организовать лагерь и держаться вместе, но быстро становится ясно: правила цивилизации здесь работают недолго.

Лидерство, страх, голод и борьба за власть превращают остров в поле боя, где вчерашние дети начинают вести себя как взрослые, только хуже, пишет дзен-канал КИНОМАНЬЯК.

Эти сериалы работают одинаково: включаешь «на вечер», а потом ловишь себя на мысли: «Хотела посмотреть одну серию - очнулась на финале».

Фото: Кадры из сериалов «Обеты священные, и не очень», «Встать на ноги»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
