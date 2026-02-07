Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»

Вчера в прокат вышла необычная картина «Здесь был Юра» с Константином Хабенским в главной роли. Фильм уже успел собрать более пяти миллионов рублей ещё до официального старта, на одних только спецпоказах и фестивалях. Эта работа — особенная во многих смыслах.

Это кино, которого давно не было в российском прокате, трогательная история об искорке ушедшей юности, которая заставит вспомнить о друзьях, гитарах и белых ночах, во время которых мы мечтали о светлом будущем и просто дышали жарким июльским воздухом.

Интересно, что Хабенский в роли пятидесятилетнего Юры, человека с аутизмом, не произносит за весь фильм ни слова. Эта мощная немая игра позволяет раскрыться другим талантам.

Денис Парамонов и Кузьма Котрелёв играют в кадре молодых друзей, вынужденных жить вместе с Юрой, мужчиной с особенностью. Группа музыкантов пытается разнообразить его жизнь. Александр Поршин добавляет свои краски, а режиссёр-дебютант Сергей Малкин, похоже, задаст моду этим летом на образ музыканта из секонд-хенда.

Фильм-победитель фестиваля «Маяк» стоит посмотреть на большом экране. А после сеанса можно продолжить погружение в похожую тему, включив свежий сериал «Встать на ноги» на Okko. Его главная героиня: двадцатилетняя Оля (Мила Ершова), и она с детства передвигается на инвалидной коляске после аварии. Все меняется, когда в жизнь девушки врывается отец, вышедший после долгого заключения, и вынужденный делить с ней квадратные метры.

Проект, победивший на фестивале «Новый сезон», также снят режиссёром-дебютантом — Павлом Тимофеевым. Восемь серий рассказывают о её пути к социализации, а Гоша Куценко, получивший приз за лучшую мужскую роль, особо хорош в этой роли.

Оба проекта, вышедшие в один день — 5 февраля, — рассказывают пронзительные истории об адаптации особенных людей и заслуживают внимания.