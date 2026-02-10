Оповещения от Киноафиши
Майор Коренев вернулся 17 лет спустя? Гениальную отсылку к «Антикиллеру» в новом сериале с Куценко заметят только внимательные

Майор Коренев вернулся 17 лет спустя? Гениальную отсылку к «Антикиллеру» в новом сериале с Куценко заметят только внимательные

10 февраля 2026 10:52
Причем актер, похоже, лично оставил эту пасхалку.

На счету Гоши Куценко в последние годы – целая россыпь больших проектов, от остросюжетных боевиков до фэнтези-детективов. Но только в новом драмеди «Встать на ноги» актер позволил себе трогательную отсылку к одному из главных фильмов своей карьеры – легендарному «Антикиллеру».

Внимательные зрители из Telegram-канала РКВТ заметили: герой Куценко, бывший зэк Андрей Стародубов по прозвищу «Старый», выходя на свободу после 20 лет тюрьмы, одет в ровно ту же самую кожаную куртку, в которой майор Коренев («Лис») покидал зону в культовом боевике.

Как оказалось, это не совпадение и даже не реквизит

«Актер специально принес раритет из своего гардероба», – пишут инсайдеры.

В «Антикиллере» куртка была атрибутом крутого мента-одиночки, врывающегося в криминальные разборки. Во «Встать на ноги» – это символ тяжелого прошлого, которое герой не может сбросить, пытаясь наладить жизнь и отношения с дочерью-инвалидом.

Тонкий ход Куценко связывает две ипостаси одного актера: того, брутального «Лиса» 2000-х, и нынешнего, более зрелого и драматичного «Старого».

Именно такая деликатная ностальгия делает сериал особенно теплым для тех, кто помнит и ценит тот самый «Антикиллер», изменивший когда-то лицо российского экшна.

Фото: Кадр из фильма «Антикиллер» (1966)
Алексей Плеткин
