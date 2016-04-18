Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы 12 обезьян Сезоны Сезон 2 Серия 8

12 обезьян 2 сезон 8 серия смотреть онлайн

Колыбельная
Смотреть
онлайн
9.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «12 обезьян»
Год Обезьяны
Сезон 2 / Серия 1 18 апреля 2016
Первооснова
Сезон 2 / Серия 2 25 апреля 2016
Столетие
Сезон 2 / Серия 3 2 мая 2016
Зарождение
Сезон 2 / Серия 4 9 мая 2016
Погружение под воду
Сезон 2 / Серия 5 16 мая 2016
Бессмертный
Сезон 2 / Серия 6 23 мая 2016
Точка плавления
Сезон 2 / Серия 7 30 мая 2016
Колыбельная
Сезон 2 / Серия 8 6 июня 2016
Гиена
Сезон 2 / Серия 9 13 июня 2016
Отечество
Сезон 2 / Серия 10 20 июня 2016
Перерождение
Сезон 2 / Серия 11 27 июня 2016
Кровь на траве
Сезон 2 / Серия 12 11 июля 2016
Память о завтрашнем дне
Сезон 2 / Серия 13 18 июля 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «12 обезьян» после случившейся трагедии Джонс находится в отчаянной ситуации и решает отправить Кассандру в 2020 год, чтобы помешать разработке машины времени. Между тем Джеймс, не потерявший надежду, отправляется следом.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Приложение киноафиши