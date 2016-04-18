Во 2 сезоне 8 серии сериала «12 обезьян» после случившейся трагедии Джонс находится в отчаянной ситуации и решает отправить Кассандру в 2020 год, чтобы помешать разработке машины времени. Между тем Джеймс, не потерявший надежду, отправляется следом.
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