Во 2 сезоне 12 серии сериала «12 обезьян», устроившись работать на завод в 1957 году, Кассандра и Джеймс пытаются найти Первичного. Однако здесь насчитывается примерно двести сотрудников. Кто из них может находится в смертельной опасности?
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