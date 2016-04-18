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Киноафиша Сериалы 12 обезьян Сезоны Сезон 2 Серия 12

12 обезьян 2015 - 2018 12 серия 2 сезон

9.2 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «12 обезьян»
Год Обезьяны
Сезон 2 / Серия 1 18 апреля 2016
Первооснова
Сезон 2 / Серия 2 25 апреля 2016
Столетие
Сезон 2 / Серия 3 2 мая 2016
Зарождение
Сезон 2 / Серия 4 9 мая 2016
Погружение под воду
Сезон 2 / Серия 5 16 мая 2016
Бессмертный
Сезон 2 / Серия 6 23 мая 2016
Точка плавления
Сезон 2 / Серия 7 30 мая 2016
Колыбельная
Сезон 2 / Серия 8 6 июня 2016
Гиена
Сезон 2 / Серия 9 13 июня 2016
Отечество
Сезон 2 / Серия 10 20 июня 2016
Перерождение
Сезон 2 / Серия 11 27 июня 2016
Кровь на траве
Сезон 2 / Серия 12 11 июля 2016
Память о завтрашнем дне
Сезон 2 / Серия 13 18 июля 2016
О чем серия

Во 2 сезоне 12 серии сериала «12 обезьян», устроившись работать на завод в 1957 году, Кассандра и Джеймс пытаются найти Первичного. Однако здесь насчитывается примерно двести сотрудников. Кто из них может находится в смертельной опасности?

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