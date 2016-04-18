Во 2 сезоне 6 серии сериала «12 обезьян» вместе с Рамзи Джеймс отправляется в Нью-Йорк 1970-х, чтобы выследить Первичного, который оказался опасным преступником. Герои выясняют, кто может быть предполагаемой жертвой убийцы и устанавливают слежку.
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