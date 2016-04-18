Во 2 сезоне 4 серии сериала «12 обезьян» из-за аварии планы Рамзи оказаться в 1944 году оказываются под угрозой. Каким образом теперь помочь Джеймсу и Касси предотвратить убийство Кроуфорда? Тем временем Джонс, отчаявшись, просит помощи у Дженнифер.
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