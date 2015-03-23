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Постер сериала Между двух огней
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Киноафиша Сериалы Между двух огней

Между двух огней (2015 - 2015)

Mezhdu dvuh ognej 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

Рискуя своей жизнью, они каждый день идут в огонь, тушат горящие дома и спасают гибнущих в пожарах людей. Для них это вовсе не подвиг, а привычный труд. Они – бойцы пожарной охраны. Но, пока не заревел сигнал пожарной тревоги, они – такие же люди, как мы с вами. Со своими проблемами и тревогами, любовными переживаниями и семейными конфликтами. Главный герой этой истории, командир отделения пожарной части, Алексей, оказывается «меж двух огней»: он вот-вот сделает предложение своей любимой женщине, Дарье, с которой у них уже почти сложилась хорошая крепкая семья, как вдруг к нему бесцеремонно заявляется его бывшая жена Софья. Три года назад она внезапно бросила его, разбив его любящее сердце. Алексей изо всех сил старался её забыть, и вот, когда ему это уже почти удалось, его прежняя, не угасшая до сих пор любовь сваливается как снег ему на голову. Герой-пожарный чувствует, как земля уходит у него из-под ног: в этой ситуации ни одно решение для него совершенно не приемлемо. Но решать надо…

В ролях
В ролях
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Сергей Жарков
Сергей Жарков
Александр Пашков
Александр Пашков
Артем Алексеев
Артем Алексеев
Иван Шмаков
Иван Шмаков
Александр Никитин
Александр Никитин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Между двух огней - Сезон 1 Сезон 1
2015, 16 эпизодов
 
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