Рискуя своей жизнью, они каждый день идут в огонь, тушат горящие дома и спасают гибнущих в пожарах людей. Для них это вовсе не подвиг, а привычный труд. Они – бойцы пожарной охраны. Но, пока не заревел сигнал пожарной тревоги, они – такие же люди, как мы с вами. Со своими проблемами и тревогами, любовными переживаниями и семейными конфликтами. Главный герой этой истории, командир отделения пожарной части, Алексей, оказывается «меж двух огней»: он вот-вот сделает предложение своей любимой женщине, Дарье, с которой у них уже почти сложилась хорошая крепкая семья, как вдруг к нему бесцеремонно заявляется его бывшая жена Софья. Три года назад она внезапно бросила его, разбив его любящее сердце. Алексей изо всех сил старался её забыть, и вот, когда ему это уже почти удалось, его прежняя, не угасшая до сих пор любовь сваливается как снег ему на голову. Герой-пожарный чувствует, как земля уходит у него из-под ног: в этой ситуации ни одно решение для него совершенно не приемлемо. Но решать надо…