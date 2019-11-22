Меню
Открытое море 2019 - 2020 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Открытое море
Alta Mar
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут

6.8 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Открытое море» График выхода всех сериалов
Кассандра Casandra
Сезон 2 Серия 1
22 ноября 2019
Из мертвых De entre los muertos
Сезон 2 Серия 2
22 ноября 2019
Кто здесь? ¿Hay alguien ahí?
Сезон 2 Серия 3
22 ноября 2019
Из рук в руки Cambio de manos
Сезон 2 Серия 4
22 ноября 2019
Заключительный акт El número final
Сезон 2 Серия 5
22 ноября 2019
Другая сторона El otro lado
Сезон 2 Серия 6
22 ноября 2019
Виновные Culpables
Сезон 2 Серия 7
22 ноября 2019
Любовь способна убить Amores que matan
Сезон 2 Серия 8
22 ноября 2019
