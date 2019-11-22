Меню
Открытое море 2019 - 2020 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Открытое море
Сезоны
Сезон 2
Alta Mar
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
22 ноября 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
8
Продолжительность сезона
5 часов 36 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Открытое море»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Кассандра
Casandra
Сезон 2
Серия 1
22 ноября 2019
Из мертвых
De entre los muertos
Сезон 2
Серия 2
22 ноября 2019
Кто здесь?
¿Hay alguien ahí?
Сезон 2
Серия 3
22 ноября 2019
Из рук в руки
Cambio de manos
Сезон 2
Серия 4
22 ноября 2019
Заключительный акт
El número final
Сезон 2
Серия 5
22 ноября 2019
Другая сторона
El otro lado
Сезон 2
Серия 6
22 ноября 2019
Виновные
Culpables
Сезон 2
Серия 7
22 ноября 2019
Любовь способна убить
Amores que matan
Сезон 2
Серия 8
22 ноября 2019
