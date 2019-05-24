Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Открытое море 2019 - 2020 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Открытое море
Киноафиша Сериалы Открытое море Сезоны Сезон 1
Alta Mar
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Открытое море»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Альбатрос El albatros
Сезон 1 Серия 1
24 мая 2019
Кольца Los anillos
Сезон 1 Серия 2
24 мая 2019
София Sofía
Сезон 1 Серия 3
24 мая 2019
Смена маршрута Cambio de rumbo
Сезон 1 Серия 4
24 мая 2019
Шторм La tormenta
Сезон 1 Серия 5
24 мая 2019
527 527 L
Сезон 1 Серия 6
24 мая 2019
Три часа Tres horas
Сезон 1 Серия 7
24 мая 2019
Каин Caín
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2019
График выхода всех сериалов
Так нашла ли Катя Леху во втором сезоне «Ландышей»: уже в 1 серии стал понятен ответ на этот вопрос
Пять сезонов зрители смотрели про приключения рыбного пирога? Значение имени Наруто ошеломляет
Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
«Чужой под русской горчицей»: даже в Японии оценили эту научную фантастику с Васильевым — на две головы выше «Невского»
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше