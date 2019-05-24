Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Открытое море 2019 - 2020 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Открытое море
Сезоны
Сезон 1
Alta Mar
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
24 мая 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
8
Продолжительность сезона
5 часов 36 минут
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
13
голосов
6.8
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Открытое море»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Альбатрос
El albatros
Сезон 1
Серия 1
24 мая 2019
Кольца
Los anillos
Сезон 1
Серия 2
24 мая 2019
София
Sofía
Сезон 1
Серия 3
24 мая 2019
Смена маршрута
Cambio de rumbo
Сезон 1
Серия 4
24 мая 2019
Шторм
La tormenta
Сезон 1
Серия 5
24 мая 2019
527
527 L
Сезон 1
Серия 6
24 мая 2019
Три часа
Tres horas
Сезон 1
Серия 7
24 мая 2019
Каин
Caín
Сезон 1
Серия 8
24 мая 2019
График выхода всех сериалов
Так нашла ли Катя Леху во втором сезоне «Ландышей»: уже в 1 серии стал понятен ответ на этот вопрос
Пять сезонов зрители смотрели про приключения рыбного пирога? Значение имени Наруто ошеломляет
Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
«Чужой под русской горчицей»: даже в Японии оценили эту научную фантастику с Васильевым — на две головы выше «Невского»
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667