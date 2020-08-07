Меню
Открытое море 2019 - 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Открытое море
Открытое море Сезоны Сезон 3
Alta Mar
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Открытое море»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Новый путь Nuevo rumbo
Сезон 3 Серия 1
7 августа 2020
Маски Máscaras
Сезон 3 Серия 2
7 августа 2020
Штиль перед бурей Mar de fondo
Сезон 3 Серия 3
7 августа 2020
В погоне за тенью Persiguiendo sombras
Сезон 3 Серия 4
7 августа 2020
В западне Encerrados
Сезон 3 Серия 5
7 августа 2020
Вечное море Mar eterno
Сезон 3 Серия 6
7 августа 2020
