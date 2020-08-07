Меню
Открытое море 2019 - 2020, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Alta Mar
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
7 августа 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 12 минут
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
13
голосов
6.8
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Открытое море»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Новый путь
Nuevo rumbo
Сезон 3
Серия 1
7 августа 2020
Маски
Máscaras
Сезон 3
Серия 2
7 августа 2020
Штиль перед бурей
Mar de fondo
Сезон 3
Серия 3
7 августа 2020
В погоне за тенью
Persiguiendo sombras
Сезон 3
Серия 4
7 августа 2020
В западне
Encerrados
Сезон 3
Серия 5
7 августа 2020
Вечное море
Mar eterno
Сезон 3
Серия 6
7 августа 2020
