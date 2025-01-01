Меню
Алехандра Ониэва
Alejandra Onieva
Алехандра Ониэва
Алехандра Ониэва
Alejandra Onieva
Дата рождения
1 июня 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания
Рост
170 см
Цвет глаз
карий
Популярные фильмы
0.0
Открытое море
(2019)
0.0
Отель на побережье
(2025)
Фильмография Алехандра Ониэва
Отель на побережье
драма, боевик
2025, Италия
Открытое море
драма, криминал, детектив
2019, Испания
