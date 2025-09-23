Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Ронин
Статьи
Статьи о сериале «Ронин»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Ронин»
Вся информация о сериале
Место силы Паламарчука: в локациях «Ронина» туристов не сыщешь — узнали, где на самом деле снимали сериал
Для актеров это был вызов.
Написать
23 сентября 2025 14:15
«Мощнее, глубже, масштабнее»: этот свежий детектив со звездой «Невского» оценили на 7.2 — продолжение не за горами (фото)
Ждать осталось не долго, а пока можно полюбоваться кадрами со съемочной площадки.
Написать
17 августа 2025 09:25
«В Медвежьем снова неспокойно»: первые кадры и подробности сюжета 2 сезона «Ронина» с Паламарчуком
Новые серии куда ближе, чем кажется.
Написать
23 июня 2025 07:29
Понравился «Ронин» с Паламарчуком? Второй сезон не за горами — вот что известно о продолжении
Сериал официально продлили, осталось только дождаться.
2 комментария
5 февраля 2025 21:00
Разобрался с врагами и узнал страшную тайну: чем закончился «Ронин», и будет ли 2 сезон
Сериал с Паламарчуком встретили не хуже «Невского».
1 комментарий
3 февраля 2025 07:00
«Ронин» с Паламарчуком подходит к концу: вот 3 детектива на замену — у каждого высокий рейтинг
«Трассы», «Метода» и «Следа» здесь не будет — собрали менее известные проекты.
2 комментария
24 января 2025 23:22
Точно не Фома из «Невского»: Паламарчук рассказал об идеальной роли — мечтает об одном типаже
Этот персонаж далек от бандитов, детективов и спецназовцев.
1 комментарий
21 января 2025 20:03
В главной роли Фома: новый сериал с Паламарчуком уже дышит в затылок «Невскому»
Рейтинг запредельный, сюжет небальный, хронометраж приятный.
3 комментария
18 января 2025 22:00
Ради этой роли звезда «Невского» прошел череду испытаний: без огня и медных труб, но воды предостаточно
Дмитрий Паламарчук сыграл в новом проекте, который выйдет на экраны уже в середине января. Но работа оказалось непростой.
3 комментария
9 января 2025 13:17
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроро для тех, у кого крепкие нервы
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667