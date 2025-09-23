Меню
Статьи о сериале «Ронин»

Статьи о сериале «Ронин»
Место силы Паламарчука: в локациях «Ронина» туристов не сыщешь — узнали, где на самом деле снимали сериал
Место силы Паламарчука: в локациях «Ронина» туристов не сыщешь — узнали, где на самом деле снимали сериал Для актеров это был вызов.
23 сентября 2025 14:15
«Мощнее, глубже, масштабнее»: этот свежий детектив со звездой «Невского» оценили на 7.2 — продолжение не за горами (фото)
«Мощнее, глубже, масштабнее»: этот свежий детектив со звездой «Невского» оценили на 7.2 — продолжение не за горами (фото) Ждать осталось не долго, а пока можно полюбоваться кадрами со съемочной площадки.
17 августа 2025 09:25
Дмитрий Паламарчук
«В Медвежьем снова неспокойно»: первые кадры и подробности сюжета 2 сезона «Ронина» с Паламарчуком Новые серии куда ближе, чем кажется.
23 июня 2025 07:29
Дмитрий Паламарчук в роли Ивана Доронина
Понравился «Ронин» с Паламарчуком? Второй сезон не за горами — вот что известно о продолжении Сериал официально продлили, осталось только дождаться.
2 комментария
5 февраля 2025 21:00
Разобрался с врагами и узнал страшную тайну: чем закончился «Ронин», и будет ли 2 сезон
Разобрался с врагами и узнал страшную тайну: чем закончился «Ронин», и будет ли 2 сезон Сериал с Паламарчуком встретили не хуже «Невского». 
1 комментарий
3 февраля 2025 07:00
«Ронин» с Паламарчуком подходит к концу: вот 3 детектива на замену — у каждого высокий рейтинг
«Ронин» с Паламарчуком подходит к концу: вот 3 детектива на замену — у каждого высокий рейтинг «Трассы», «Метода» и «Следа» здесь не будет — собрали менее известные проекты.
2 комментария
24 января 2025 23:22
Паламарчук в роли Фомы
Точно не Фома из «Невского»: Паламарчук рассказал об идеальной роли — мечтает об одном типаже Этот персонаж далек от бандитов, детективов и спецназовцев.
1 комментарий
21 января 2025 20:03
Дмитрий Паламарчук, кадры из сериала «Ронин»
В главной роли Фома: новый сериал с Паламарчуком уже дышит в затылок «Невскому» Рейтинг запредельный, сюжет небальный, хронометраж приятный.
3 комментария
18 января 2025 22:00
Дмитрий Паламарчук кадре сериала «Невский»
Ради этой роли звезда «Невского» прошел череду испытаний: без огня и медных труб, но воды предостаточно Дмитрий Паламарчук сыграл в новом проекте, который выйдет на экраны уже в середине января. Но работа оказалось непростой.
3 комментария
9 января 2025 13:17
