Место силы Паламарчука: в локациях «Ронина» туристов не сыщешь — узнали, где на самом деле снимали сериал

В январе 2025 года стартовал сериал «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком («Невский») в главной роли. История о спецназовце СОБР Иване Доронине получилась не только драматичной и боевой, но и очень «сибирской» — буквально.

По сюжету Иван, получив ранение во время операции по освобождению заложников, приезжает в отпуск в родную деревню Медвежье. Там его ждет непростое открытие: у бывшей жены, которая умерла, остался не только их общий сын Миша, но и еще один ребенок от другого мужчины. Вдобавок мальчики живут с отчимом Ивана.

Герой решает забрать сына, но параллельно вынужден стать почтальоном, заменив заболевшего отчима. Его спецназовский опыт неожиданно оказывается полезным для мирной жизни — защищать жителей, налаживать отношения с детьми и даже бороться за сердце девушки, за которой ухаживает местный чиновник.

Суровая Сибирь как главный герой

Основные съемки прошли в пригородах Красноярска и Дивногорска. Эти места редко появляются в кино и не являются туристическими, зато максимально передают атмосферу суровой Сибири. Горы, реки и леса здесь выглядят не как декорации, а как настоящий вызов.

Никогда не понимал значение фразы «место силы», но в Красноярске я понял, о чем речь, — делился актер.

По словам Паламарчука, работа в таких условиях была испытанием. Самым экстремальным моментом стал прыжок в реку Манна — приток Енисея — в конце сентября. Вода была ледяной, и актеру пришлось собирать всю силу воли, чтобы выполнить дубль.

Морально готовился к этому падению в воду, и, в общем, ничего страшного не произошло, — подытожил он.

Каскадеров на площадке было немного — в Красноярске индустрия трюков только развивается. Поэтому Паламарчук исполнял большинство сцен без посторонней помощи. Сибирская природа, рискованные трюки в духе Тома Круза и физическая отдача актера выделяют сериал на фоне тысячи похожих проектов.

Без Сибири в кадре этот проект был бы совсем другим — и вряд ли таким сильным и запоминающимся.

