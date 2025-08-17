«Мощнее, глубже, масштабнее»: этот свежий детектив со звездой «Невского» оценили на 7.2 — продолжение не за горами (фото)

Меню
17 августа 2025 09:25
Ждать осталось не долго, а пока можно полюбоваться кадрами со съемочной площадки.

Сериал «Ронин» вышел 13 января 2025 года и сразу привлёк внимание зрителей. Сейчас его рейтинг на Кинопоиске — 7.2, а поклонники полюбили проект не только за сюжет, но и за исполнителя главной роли — Дмитрия Паламарчука, известного по роли Фомы в сериале «Невский».

Сюжет «Ронина» рассказывает историю спецназовца Ивана Доронина. После смерти бывшей жены он возвращается в родную сибирскую деревню Медвежье, чтобы забрать сына Мишу.

Но там выясняется, что у Миши есть младший брат. Иван остаётся, чтобы оформить опекунство, одновременно раскрывая преступления и завоёвывая сердце местной жительницы.

Зрители отметили, что в сериале хорошо сбалансированы расследования и любовная линия, актеры отлично справляются, а виды Сибири дарят отдельно удовольствие.

И вот поклонников порадовали отличной новостью: готовится второй сезон. Точная дата выхода пока неизвестна, но проект обещают выпустить до конца 2025 года.

Режиссёр-постановщик Игорь Драка рассказал, чего ждать от продолжения:

«Второй сезон для нас — это шанс показать "Ронина" ещё мощнее, глубже и масштабнее. Мы сохраняем ту правду и эмоциональную остроту, за которую зрители полюбили первый сезон, и добавляем новые грани — от личной драмы героев до зрелищных экшн-сцен».

Похоже, второй сезон будет совсем не скучным. А пока можно просто наслаждаться фотографиями со съёмок, атмосферой Сибири и любимыми актёрами.

Фото: Кадр из сериала «Ронин»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
