Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Ронин
Отзывы
Отзывы о сериале «Ронин»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Отзывы о сериале
Вся информация о сериале
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Анатолий Горбунов
22 января 2025, 19:44
Оценка
что то напутали с названиями серий и нумерацией
22 января 2025, 19:44
0
0
Ответить
Ирина Анфалова
29 января 2025, 20:31
Оценка
Фильм понравился. Красивые места. С нетерпением жду нового сезона
29 января 2025, 20:31
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
31 января 2025, 21:17
в ответ на сообщение
Ирина Анфалова от 29 января 2025, 20:31
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
31 января 2025, 21:17
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
31 января 2025, 21:18
в ответ на сообщение
Анатолий Горбунов от 22 января 2025, 19:44
А может так и было задумано 😦
31 января 2025, 21:18
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сёрфер
12 комментариев
Беловежская пуща
21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
4 комментария
Формула 1
24 комментария
Саван
3 комментария
Хищные твари
5 комментариев
Лея и волшебная карта
4 комментария
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail