Новости о сериале «Ронин»

Новости о сериале «Ронин»
«"Здесь и сейчас" стало для меня девизом»: актер Дмитрий Паламарчук о внутренней силе и сериале «Ронин» на ТВ-3
«"Здесь и сейчас" стало для меня девизом»: актер Дмитрий Паламарчук о внутренней силе и сериале «Ронин» на ТВ-3 Премьера продолжения суперхита «Ронин» состоится на ТВ-3 уже сегодня. Главный герой — спецназовец из Сибири Иван Доронин (Дмитрий Паламарчук), полюбившийся зрителям еще в первом сезоне, который стал лидером своего слота в начале 2025 года (8,5% по данным Mediascope). Теперь ему предстоит вернуться в родное Медвежье и оказаться в эпицентре новых испытаний, где переплетаются опасность и личные переживания. Мы поговорили с Дмитрием Паламарчуком о сериале «Ронин» на ТВ-3. О том, как он выполнял трюки на съемках, зачем набрал мышечную массу и о внутренней силе — в нашем интервью с актером.
17 октября 2025 14:56
Топ-5 фактов о новом сезоне сериала ТВ-3 «Ронин» с петербуржцем Дмитрием Паламарчуком
Топ-5 фактов о новом сезоне сериала ТВ-3 «Ронин» с петербуржцем Дмитрием Паламарчуком 6 октября в 18:00 на телеканале ТВ-3 состоялась премьера второго сезона сериала «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком в главной роли. В начале 2025 года проект стал лидером своего слота (8,5% по данным Mediascope) и покорил широкую аудиторию по всей стране — особенно в Сибири, где разворачивается действие истории. Теперь Иван Доронин возвращается в родное Медвежье, и вместе с ним зрители снова окажутся в центре опасных разборок и личной драмы. Собрали пять самых интересных фактов о съемках второго сезона.
13 октября 2025 15:55
На ТВ-3 стартовал новый сезон серила «Ронин»
На ТВ-3 стартовал новый сезон серила «Ронин» К премьере была приурочена специальная почтовая акция.
7 октября 2025 16:40
