Премьера продолжения суперхита «Ронин» состоится на ТВ-3 уже сегодня. Главный герой — спецназовец из Сибири Иван Доронин (Дмитрий Паламарчук), полюбившийся зрителям еще в первом сезоне, который стал лидером своего слота в начале 2025 года (8,5% по данным Mediascope). Теперь ему предстоит вернуться в родное Медвежье и оказаться в эпицентре новых испытаний, где переплетаются опасность и личные переживания. Мы поговорили с Дмитрием Паламарчуком о сериале «Ронин» на ТВ-3. О том, как он выполнял трюки на съемках, зачем набрал мышечную массу и о внутренней силе — в нашем интервью с актером.