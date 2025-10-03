Меню
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть

3 октября 2025 17:38
Теперь точно не пропустите нашумевшую новинку.

В январе 2025 года на телеэкранах состоялась премьера сериала «Ронин», который быстро завоевал внимание зрителей. Проект, получивший на Кинопоиске уверенный рейтинг 7.2, во многом обязан своим успехом народной любви к исполнителю главной роли — актеру Дмитрию Паламарчуку, хорошо знакомому публике по роли Фомы из «Невского».

Сюжет первого сезона познакомил нас с бывшим бойцом спецназа СОБР Иваном Дорониным. После тяжелого ранения и трагической гибели бывшей жены он возвращается в родной сибирский городок, чтобы оформить опекунство над сыном.

На родине герою приходится с нуля выстраивать жизнь, сталкиваясь с местным криминалом, коррупцией и личными драмами, параллельно пытаясь раскрыть тайны, окружающие смерть его бывшей супруги.

Успех был столь очевиден, что о втором сезоне заявили практически сразу. И вот теперь дата его выхода приближается. Давайте же узнаем, когда ждать новые серии, и что они нам приготовили.

«Ронин 2»: что ждёт зрителей

Второй сезон подхватит повествование спустя несколько месяцев после событий финала. Иван Доронин, исполнив свой долг в Санкт-Петербурге, наконец-то возвращается в сибирскую деревню Медвежье, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Казалось бы, жизнь налаживается: он снова почтальон и правая рука участкового Самсонова. Но покой в провинции обманчив. На этот раз Доронин оказывается в эпицентре войны криминальных кланов, где его опыт спецназовца придётся как никогда кстати.

Фанатов ждёт и возвращение старого врага — чиновника Мякишева, который, судя по всему, чудом выжил. А ещё — новый грозный противник и свежее лицо во главе администрации деревни, что гарантирует новые повороты сюжета и личные испытания для героя.

«Ронин 2»: когда выйдет

Премьера долгожданного второго сезона состоит 6 октября 2025 года. Первыми новые серии увидят зрители телеканала ТВ-3. А для тех, кто предпочитает смотреть онлайн, проект будет доступен на стриминговых сервисах «Иви», Premier и «Большое ТВ».

Фото: Кадр из сериала «Ронин»

Фото: Кадр из сериала «Ронин»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
