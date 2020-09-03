3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе

Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела»

Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл

От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»

В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее

5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»

«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке

Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах

Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд

«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»