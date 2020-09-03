Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Новая жизнь 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Киноафиша
Сериалы
Новая жизнь
Сезоны
Сезон 1
Yeni Hayat
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 сентября 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
9
Продолжительность сезона
18 часов 0 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
12
голосов
7.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Новая жизнь»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
3 сентября 2020
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
10 сентября 2020
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
17 сентября 2020
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
24 сентября 2020
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
1 октября 2020
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
8 октября 2020
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
15 октября 2020
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
22 октября 2020
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
29 октября 2020
График выхода всех сериалов
3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе
Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела»
Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667