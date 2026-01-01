Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Новая жизнь Кадры

Кадры из сериала «Новая жизнь»

Вся информация о сериале
Пару капель на губку – и швы между плиткой в ванной сияют: выбросила всю химию и теперь использую копеечно средство с кухни
Жир больше не летит по всей кухне: 5 хитростей сохраняют плиту и фартук чистыми даже после жарки котлет (и рыбы)
Не «Доместос» и не сода: заливаю вечером 1 стакан в унитаз — утром ни жёлтого налёта, ни вони
«Пасть порву, моргалы выколю, если не пройдете этот тест по "Джентльменам удачи"!»: даже фанаты ошибаются на этих вопросах
«Дельфин 3» на НТВ еще не вышел, но уже повторил главную ошибку «Невского»: «Ну зачем было его убивать? Дальше – не смотрю»
Самый дикий рецепт пытались запретить зоозащитники, но все бестолку: в этом сериале Showtime его выдали с потрохами
Так вот кого сыграет Сэди Синк в новом «Человеке-пауке» — Marvel скрывали до последнего, но спойлер все же просочился в Сеть
«Слили Венома»: «Человек-Паук: Новый день» вышел разочарованием (если вы ждали эти камео)
Не новые, зато отличные: 2 атмосферных детективных сериала с рейтингами 7+, которые рекомендуют 100% посмотревших
Тот самый тест на знание цитат из «Мюнхгаузена»: 6 из 6 набрал бы только сам барон
Всеми забытый детектив Apple TV «слишком хорош, чтоб его пропускать»: все 7 серий «будто поездка на американских горках»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше