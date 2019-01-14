Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Перерождение 2019, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Перерождение
Сезоны
Сезон 1
The Passage
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
14 января 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
10
Продолжительность сезона
7 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
13
голосов
7.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Перерождение»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
14 января 2019
С тебя единорог
You Owe Me a Unicorn
Сезон 1
Серия 2
21 января 2019
Такого не должно было случиться
That Should Never Have Happened to You
Сезон 1
Серия 3
28 января 2019
Чья это кровь?
Whose Blood is That?
Сезон 1
Серия 4
4 февраля 2019
Как убежать от конца света?
How You Gonna Outrun the End of the World?
Сезон 1
Серия 5
11 февраля 2019
Я хочу узнать, какая ты на вкус
I Want to Know What You Taste Like
Сезон 1
Серия 6
18 февраля 2019
Ты как само солнце
You Are Like the Sun
Сезон 1
Серия 7
25 февраля 2019
Ты уже не та девочка
You Are Not That Girl Anymore
Сезон 1
Серия 8
4 марта 2019
Оставайтесь на свету
Stay in the Light
Сезон 1
Серия 9
11 марта 2019
Последний урок
Last Lesson
Сезон 1
Серия 10
11 марта 2019
График выхода всех сериалов
Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела»
Так нашла ли Катя Леху во втором сезоне «Ландышей»: уже в 1 серии стал понятен ответ на этот вопрос
Шесть жизней — одна душа? Разбираем главный вопрос «Облачного атласа»
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667