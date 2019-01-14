Меню
Перерождение 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Перерождение
Киноафиша Сериалы Перерождение Сезоны Сезон 1
The Passage
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Перерождение»

Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
14 января 2019
С тебя единорог You Owe Me a Unicorn
Сезон 1 Серия 2
21 января 2019
Такого не должно было случиться That Should Never Have Happened to You
Сезон 1 Серия 3
28 января 2019
Чья это кровь? Whose Blood is That?
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2019
Как убежать от конца света? How You Gonna Outrun the End of the World?
Сезон 1 Серия 5
11 февраля 2019
Я хочу узнать, какая ты на вкус I Want to Know What You Taste Like
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2019
Ты как само солнце You Are Like the Sun
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2019
Ты уже не та девочка You Are Not That Girl Anymore
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2019
Оставайтесь на свету Stay in the Light
Сезон 1 Серия 9
11 марта 2019
Последний урок Last Lesson
Сезон 1 Серия 10
11 марта 2019
