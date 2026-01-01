Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк-Пол Госселаар
Mark-Paul Gosselaar
Персоны
Персоны
Марк-Пол Госселаар
Марк-Пол Госселаар
Mark-Paul Gosselaar
Дата рождения
1 марта 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.0
Перерождение
(2019)
6.7
Скорость: Автобус 657
(2015)
6.5
Найденные
(2023)
Фильмография Марк-Пол Госселаар
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2023
2020
2019
2016
2015
2011
Все
7
Фильмы
4
Сериалы
3
Актер
6
Продюсер
1
Режиссер
2
6.5
Найденные
драма, криминал, детектив
2023, США
5.5
Спасенные звонком
комедия
2020, США
7
Перерождение
драма, ужасы, триллер
2019, США
4.6
Ценный груз
Precious Cargo
боевик
2016, Канада
6.7
Скорость: Автобус 657
Bus 657
триллер
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.4
Укрытие
Hide
драма, триллер
2011, США
6.3
12 pождественских свиданий
12 Dates of Christmas
комедия, фэнтези, мелодрама
2011, США
