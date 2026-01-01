Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Перерождение Места съёмок

Места и даты съемок сериала Перерождение

Основные места съемок сериала Перерождение

  • Атланта, штат Джорджия, США
  • штат Джорджия, США
  • США

Где снимали известные сцены

сцена в больнице
Коньерс, Джорджия, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Наружные съёмки проекта «Ной»
Центр изящных искусств Callanwolde — 980 Briarcliff Road NE, Атланта, штат Джорджия, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Купер в «Интерстелларе» точно превратился бы в спагетти в черной дыре: но даже по законам физики есть шанс выжить
Слоеное тесто+малиновое варенье: этот рецепт от создателей «Трех котов» покорит и детей, и взрослых
Сюжета почти нет, а смотреть хочется: зрители неожиданно полюбили сериал «Трешка» на СТС — «Алла Михеева – топ»
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше