История о повседневной жизни красивых ребят, которые вместе с учительницей физкультуры работают в лапшичной. Ча Джи-су - тщеславный старшеклассник, холодный городской парень из богатой семьи. Он самоуверен и чертовски красив, однако в глубине души в нем скрывается простой дружелюбный и очень ранимый человек. Он - единственный сын владельца крупнейшего конгломерата страны в пищевой отрасли и наследник империи отца. Джи-су - страшный сердцеед, достаточно лишь одного взгляда, чтобы влюбиться в него. Однако сердце этого красавца принадлежит лишь одной Ын-би. Ын-би - спокойная и добродушная девушка, бывший участник волейбольной команды, а сейчас учитель физкультуры. К тому же она управляет лапшичной «Прекрасные парни», в штат которого входят ученики из старшей школы и только красавчики. Ын-би оказывается в любовном треугольнике с Джи-су и талантливым поваром Чхве Ган-хёком. Но как ей быть? Ведь она старше Джи-су на 6 лет. Ган-хёк - гениальный повар, приехавший в Корею из Японии. Он веселый, добродушный и яркий человек.