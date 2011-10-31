Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Красавчики из лапшичной
1 постер
Киноафиша Сериалы Красавчики из лапшичной

Красавчики из лапшичной (2011 - 2011)

Ggotminam ramyeongage 18+
Год выпуска 2011
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 12 часов 32 минуты

О чем сериал

История о повседневной жизни красивых ребят, которые вместе с учительницей физкультуры работают в лапшичной. Ча Джи-су - тщеславный старшеклассник, холодный городской парень из богатой семьи. Он самоуверен и чертовски красив, однако в глубине души в нем скрывается простой дружелюбный и очень ранимый человек. Он - единственный сын владельца крупнейшего конгломерата страны в пищевой отрасли и наследник империи отца. Джи-су - страшный сердцеед, достаточно лишь одного взгляда, чтобы влюбиться в него. Однако сердце этого красавца принадлежит лишь одной Ын-би. Ын-би - спокойная и добродушная девушка, бывший участник волейбольной команды, а сейчас учитель физкультуры. К тому же она управляет лапшичной «Прекрасные парни», в штат которого входят ученики из старшей школы и только красавчики. Ын-би оказывается в любовном треугольнике с Джи-су и талантливым поваром Чхве Ган-хёком. Но как ей быть? Ведь она старше Джи-су на 6 лет. Ган-хёк - гениальный повар, приехавший в Корею из Японии. Он веселый, добродушный и яркий человек.

В ролях
В ролях
Ким Хе-су
Ким Хе-су
Чон Ир-у
Сон Джэ-рим
Ким Е-вон
Чу Хён
Ли Чхон-а
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Красавчики из лапшичной - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше