Красавчики из лапшичной 2011, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Ggotminam ramyeongage
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
31 октября 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
16
Продолжительность сезона
12 часов 32 минуты
Рейтинг сериала
6.7
Оцените
12
голосов
6.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Красавчики из лапшичной»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
31 октября 2011
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
1 ноября 2011
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
7 ноября 2011
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
8 ноября 2011
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
14 ноября 2011
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
15 ноября 2011
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
21 ноября 2011
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
22 ноября 2011
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
28 ноября 2011
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
29 ноября 2011
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
5 декабря 2011
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
6 декабря 2011
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
12 декабря 2011
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
13 декабря 2011
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
19 декабря 2011
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
20 декабря 2011
