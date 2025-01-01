Постеры сериала «Красавчики из лапшичной»

26 декабря выйдет продолжение 5 сезона «Очень странных дел»: фанаты гадают, кто умрет в финале и парочку кандидатов уже есть

Два крутейших триллера 2025 года для тех, которые держат в напряжении до самого финала: идеально для вечера декабря

Трейлер «Судного дня» еще не вышел, но уже взбудоражил зрителей: переживаний ровно на 1 минуту 25 секунд

Сюжет приквела про Юлия из «Трех богатырей» почти готов: что было до встречи с Алешей Поповичем?

Кто ты такая, Мафальда Уизли? Роулинг вырезала из «Поттера» все упоминания главного врага Гермионы – рыжую заучку из Слизерина

Список «жирных» премьер HBO на 2026 год — сразу 3 сериала выйдут уже в январе: новый Вестерос, «возвращение» Джона Сноу и медицинские интриги

Уолтер Уайт стал коммунистом, Цискаридзе оценил: после этого фильма со звездой сериала «Во все тяжкие» танцору было «о чем задуматься»

«О-о о-о, не тормози»: откуда эти таксисты – угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с бомбилой (тест)

Любимые лепешки Юлия из «Трех богатырей» стоят копейки, а готовятся за полчаса: конь их уминает по тарелке за раз (антикризисный рецепт)

3 фэнтези с оценкой 7.5+ смотрятся на одном дыхании: зрители сравнивают с «Игрой престолов» и говорят, что «23 серии пролетят как мгновение»