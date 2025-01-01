Телеканал Noovo

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Билет в один конец Билет в один конец
драма, триллер, детектив
 
Измены Измены
драма
 
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Проект «Невиновен»
Проект «Невиновен»
драма 2024, Канада
0.0
Билет в один конец
Билет в один конец
драма, триллер, детектив 2022, Канада
0.0
Измены
Измены
драма 2022, Канада
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Эпоха Озчивита закончилась: в турецком хите «Основание: Осман» главным героем станет другой актер
Прощаться с «Уэнсдэй» не придется: Netflix продлил хит на третий сезон еще до премьеры второго
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
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