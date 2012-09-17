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Революция 2012 - 2014 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Революция
Киноафиша Сериалы Революция Сезоны Сезон 1
Revolution
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут

Актеры 1 сезона

Билли Бёрк
Билли Бёрк
Трэйси Спиридакос
Трэйси Спиридакос
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Зак Орт
Зак Орт
Дэвид Лайонс
Дэвид Лайонс
Anna Lise Phillips
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Революция»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
17 сентября 2012
Железная хватка Chained Heat
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2012
Без пощады No Quarter
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2012
Чумные псы The Plague Dogs
Сезон 1 Серия 4
8 октября 2012
Поезд душ Soul Train
Сезон 1 Серия 5
15 октября 2012
Секс и наркотики Sex and Drugs
Сезон 1 Серия 6
29 октября 2012
Детский крестовый поход The Children's Crusade
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 2012
Кровные узы Ties That Bind
Сезон 1 Серия 8
12 ноября 2012
Кашмир Kashmir
Сезон 1 Серия 9
19 ноября 2012
Только моя вина Nobody's Fault But Mine
Сезон 1 Серия 10
26 ноября 2012
Удержать позицию The Stand
Сезон 1 Серия 11
25 марта 2013
Призраки Ghosts
Сезон 1 Серия 12
1 апреля 2013
Старая песня о главном The Song Remains the Same
Сезон 1 Серия 13
8 апреля 2013
Ночь, когда в Джорджии погасли огни The Night the Lights Went Out in Georgia
Сезон 1 Серия 14
22 апреля 2013
Дом Home
Сезон 1 Серия 15
29 апреля 2013
Лодка любви The Love Boat
Сезон 1 Серия 16
6 мая 2013
Самый длинный день The Longest Day
Сезон 1 Серия 17
13 мая 2013
Улика Clue
Сезон 1 Серия 18
20 мая 2013
Дитя человеческое Children of Men
Сезон 1 Серия 19
27 мая 2013
Темная башня The Dark Tower
Сезон 1 Серия 20
3 июня 2013
График выхода всех сериалов
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