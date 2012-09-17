Revolution
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
Актеры 1 сезона
Билли Бёрк
Трэйси Спиридакос
Джанкарло Эспозито
Зак Орт
Дэвид Лайонс
Anna Lise Phillips
Список серий 1-го сезона сериала «Революция»График выхода всех сериалов
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
Железная хватка Chained Heat
Сезон 1 Серия 2
Без пощады No Quarter
Сезон 1 Серия 3
Чумные псы The Plague Dogs
Сезон 1 Серия 4
Поезд душ Soul Train
Сезон 1 Серия 5
Секс и наркотики Sex and Drugs
Сезон 1 Серия 6
Детский крестовый поход The Children's Crusade
Сезон 1 Серия 7
Кровные узы Ties That Bind
Сезон 1 Серия 8
Кашмир Kashmir
Сезон 1 Серия 9
Только моя вина Nobody's Fault But Mine
Сезон 1 Серия 10
Удержать позицию The Stand
Сезон 1 Серия 11
Призраки Ghosts
Сезон 1 Серия 12
Старая песня о главном The Song Remains the Same
Сезон 1 Серия 13
Ночь, когда в Джорджии погасли огни The Night the Lights Went Out in Georgia
Сезон 1 Серия 14
Дом Home
Сезон 1 Серия 15
Лодка любви The Love Boat
Сезон 1 Серия 16
Самый длинный день The Longest Day
Сезон 1 Серия 17
Улика Clue
Сезон 1 Серия 18
Дитя человеческое Children of Men
Сезон 1 Серия 19
Темная башня The Dark Tower
Сезон 1 Серия 20
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