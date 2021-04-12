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Киноафиша Сериалы Золото Лагина

Золото Лагина (2021 - 2021)

Zoloto Lagina 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 13 часов 52 минуты

О чем сериал

Начало 80-х. На фоне застойных явлений и сложной экономической ситуации в стране появляются прогрессивные формы управления производством, позволяющие обеспечить трудящимся достойные условия труда и зарплату. Но не всем это нравится. Министерские аппаратчики недовольны руководителем прогрессивной золотодобывающей артели «Северная» Иваном Лагиным: он не делится с ними деньгами, но при этом платит большие зарплаты рабочим. Они пытаются «отжать» у него прииск, который приносит не только Лагину, но и всему государству баснословные деньги. В ход идут административные уловки, подкуп, насильственные действия. Он вступает в борьбу за дело всей жизни и ищет защиты в Кремле. Но, несмотря на свои связи, Лагин попадает в тюрьму: бандиты нападают на прииск, и на защиту семейного бизнеса встают его сыновья — Антон и Матвей. Находясь в тюрьме, Иван пишет письмо Андропову о необходимости реформ в золотодобывающей отрасли. Андропов понимает, что стране необходимы изменения.

В ролях
В ролях
Александр Балуев
Александр Балуев
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Мария Порошина
Мария Порошина
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Игнат Акрачков
Игнат Акрачков
Тимур Бадалбейли
Тимур Бадалбейли
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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3.8 IMDb
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Сезоны
Золото Лагина - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
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