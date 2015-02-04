Россия 90-х годов погрязла в бандитских разборках. В стране неразбериха, беззаконие. Как всегда, в такое время первыми страдают простые невиновные люди. Именно это произошло с главным героем картины. Никита Ефремов приехал в Москву из провинции, чтобы получить высшее образование – он поступил в столичный вуз учиться на инженера. На каникулы он отправляется домой и оказывается в эпицентре вооруженного ограбления инкассаторской машины. В результате невиновного Никиту осудили на 15 лет. Проходит 10 лет, и за примерное поведение его выпускают на свободу. Никита возвращается в родной город, потому что все эти годы он мечтал только об одном – разобраться, кто его подставил и сделал так, что он провел 10 лет в местах лишения свободы. Сможет ли он спустя годы найти тех, кто сломал его жизнь? И будет ли он мстить своим обидчикам?