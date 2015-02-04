Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Прости меня, мама
1 постер
Киноафиша Сериалы Прости меня, мама

Прости меня, мама (2015 - 2015)

Prosti menya, mama 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

Россия 90-х годов погрязла в бандитских разборках. В стране неразбериха, беззаконие. Как всегда, в такое время первыми страдают простые невиновные люди. Именно это произошло с главным героем картины. Никита Ефремов приехал в Москву из провинции, чтобы получить высшее образование – он поступил в столичный вуз учиться на инженера. На каникулы он отправляется домой и оказывается в эпицентре вооруженного ограбления инкассаторской машины. В результате невиновного Никиту осудили на 15 лет. Проходит 10 лет, и за примерное поведение его выпускают на свободу. Никита возвращается в родной город, потому что все эти годы он мечтал только об одном – разобраться, кто его подставил и сделал так, что он провел 10 лет в местах лишения свободы. Сможет ли он спустя годы найти тех, кто сломал его жизнь? И будет ли он мстить своим обидчикам?

В ролях
В ролях
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Вероника Изотова
Вероника Изотова
Евгения Туркова
Евгения Туркова
Кирилл Захаров
Кирилл Захаров
Антон Момот
Антон Момот
Юлия Бурова
Юлия Бурова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Сезоны
Прости меня, мама - Сезон 1 Сезон 1
2015, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше