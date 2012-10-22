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Киноафиша Сериалы Одесса-мама

Одесса-мама (2012 - 2012)

Odessa-mama 18+
Год выпуска 2012
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Одессу называли по-разному: «Жемчужина Черного моря», «Маленький Париж», «Южная Пальмира», однако репутация «главной воровской столицы страны» прочно закрепила за этим живописным городом еще одно название - «Одесса-мама». Приморский город с его колоритным юмором, особым свободолюбивым духом и неиссякаемой коммерческой жилкой издавна становился приютом для тех, кто не в ладу с законом. И совсем не удивительно, что в историю города вписаны не только знаменитые мошенники, бандиты и воры, но и отважные стражи правопорядка...

В ролях
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Светлана Устинова
Светлана Устинова
Эвклид Кюрдзидис
Эвклид Кюрдзидис
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Одесса-мама - Сезон 1 Сезон 1
2012, 12 эпизодов
 
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