Одессу называли по-разному: «Жемчужина Черного моря», «Маленький Париж», «Южная Пальмира», однако репутация «главной воровской столицы страны» прочно закрепила за этим живописным городом еще одно название - «Одесса-мама». Приморский город с его колоритным юмором, особым свободолюбивым духом и неиссякаемой коммерческой жилкой издавна становился приютом для тех, кто не в ладу с законом. И совсем не удивительно, что в историю города вписаны не только знаменитые мошенники, бандиты и воры, но и отважные стражи правопорядка...