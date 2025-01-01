Меню
Цитаты из ТВ-шоу Чудаки

[начальная реплика]
Джонни Ноксвилл Привет, я Джонни Ноксвилл. Добро пожаловать в "Чудаков"!
Chris Pontius Я не люблю.bestiality, но это симпатичное животное.
Мужчина на улице Да благословит вас Бог.
Крис Понтиус [одетый как Сатана] Бог меня не благословил. Он написал кучу вранья обо мне.
Брэд Питт Привет! Я Брэд Питт, и меня сейчас собираются похитить...
Bam Margera О, чувак! У меня х***ая копчика серьезно сломана! Я не шучу!
Ryan Dunn Он сломал копчик... Ничего, у нас уже нет хвостов, так зачем он нужен?
[последняя реплика последнего эпизода]
Johnny Knoxville Всё, закончено. Нам, наверное, стоит идти в бар.
Johnny Knoxville У меня в машине привязанный клейкой лентой взрослый полуобнажённый мужик, и я пытался доехать до пустыни, чтобы закопать его. Как мне проехать на 5 юг?
Johnny Knoxville [получая обливанье красным вином] Теперь я знаю, каково это — быть моей печенью!
Preston Lacy Эм, сегодня нас будут наказывать пара доминатрис в 301-й.
Johnny Knoxville Доминатрисы.
Preston Lacy Доминатрисы? Извини, мой английский не очень хорош.
Bam Margera Я Бэм Маргера, и сегодня мне хочется весь день на#качать своему папе!
[после того, как его обрызгали перцовым баллончиком]
Джонни Ноксвилл Мне кажется, что у меня глаза с гонореей.
[Джонни спорит с попугаем]
Johnny Knoxville Не говори мне 'пошёл на х#й', скажи 'Мудак'.
Chris Pontius С тех пор, как я стал подростком, я мечтал быть центровой в 'Playgirl'.
Chris Pontius Хотел бы я, чтобы жизнь была похожа на порнофильм.
Tony Hawk [в костюме курицы, собираясь прокатиться на скейтборде по рампе] Я серьёзно могу сейчас сдохнуть.
Chris Raab Я Чудак, а вы смотрите Рааба самого себя...
Крис Понтиус Тебе нравится эта песня? Как будто хочется повеселиться. У меня прямо сейчас чувство, что надо развлечься.
[рвёт на себе одежду и танцует]
Chris Pontius Этот парень — лучший чёртов катальщик на роликах вообще. Возможно, даже в целом городе.
Chris Pontius Моя работа в шоу — быть голым, а не убивать себя.
Johnny Knoxville Ты самый ужасный человеческий боулинг, которого я когда-либо видел в своей жизни!
Johnny Knoxville В фильме "Крутой Лукас" Пол Ньюман ест пятьдесят варёных яиц за час, не блеванув. Мы не думали, что это возможно, поэтому устроили свой маленький конкурс, чтобы посмотреть, сможет ли кто-то из мужчин или женщин съесть пятьдесят яиц, не блеванув. Одно могу сказать; в нашем конкурсе мы поощряем блевоту.
Johnny Knoxville [стоит посреди дороги] Привет, я Джонни Ноксвилль, и меня сейчас собьет машина!
Steve-O У меня твоё имя на жопе татуировано.
[показывая татуировку с надписью "Твоё имя" на своей жопе]
Bam Margera Фил закончит работу через десять минут, а у меня есть двадцать пейнтбольных шаров. Ему хана.
Ryan Dunn Я должен быть horrible во всем, иначе это просто не я.
Chris Pontius Говорят, что Польша — это Мексика Европы. Я не уверен, что это значит, но мне это нравится.
Steve-O Да, чувак!
Ehren McGhehey - Danger Ehren Привет, я Эрен, и это человек, который всё подмечает.
Johnny Knoxville Итак, мы проехали час на север от Майами до Бока-Ратон, поверь или нет, чтобы снять, как Стив-О прыгает в девять дней слоновьего дерьма.
Johnny Knoxville [к корове] Привет, милая, я собираюсь сделать тебе искусственное осеменение... может, и по-настоящему, если повезёт.
Bam Margera Я хочу, чтобы ты врезал мне по лицу за секунду до взлёта, чтобы это смягчило удар.
Ehren McGhehey - Опасный Эрен Сначала безопасность!
Дэйв Англанд Не хочу хвастаться, но БИП БИП!
Ryan Dunn Я Райан Данн, и я окружён дебилами.
Скотт Потасник Вы меня возненавидите через час.
Джонни Ноксвилл Мы уже тебя ненавидим.
Chris Pontius Судя по моим экспериментам с сексуальностью, кажется, что многие люди сначала боятся, а страх обычно приводит к насилию. Но в конечном итоге я завоюю их сердца, и вместо того, чтобы драться, они захотят заняться со мной любовью.
Johnny Knoxville Даже мужчины?
Chris Pontius Ага.
[после того, как Райан несколько раз прыгнул в реку зимой]
Бэм Маргера Тебе холодно?
Райан Данн Ты идиот.
Интервьюер Что делает дым?
Норм, пчеловод Ну, дым дезорганизует и путает пчел.
Интервьюер А если мы подуем дымом на мистера Ноксвилла, он засомневается?
Johnny Knoxville Не существует такого понятия, как довольно хороший борец с аллигаторами.
Steve-O Я совсем этого не жду!
Steve-O [спрашивая пассажира о пирсинге в ягодицах] Она меня ненавидит, чувак!
Ryan Dunn Я Райан Данн. Сегодня я собираюсь кататься на лыжах по земле здесь, в горах Пенсильвании, и постараюсь не сдохнуть.
Крис Понтиус Русская полиция. Суровая. Суровая, но справедливая.
Brandon Dicamillo Он вторгся на мою землю так же, как он вторгся в мою ##з#у, и это недопустимо!
Bam Margera [комментируя своего отца в маленьком костюме Элвиса] О, чувак, ты как яйцо на ножках.
Johnny Knoxville Я Джонни Ноксвилл, и добро пожаловать в Чудаков!
Gene Simmons Привет, я Джонни Ноксвилль. Добро пожаловать в Чудаки!
[выступает языком]
Bam Margera Ты ничего не значишь... на самом деле, через 20 секунд ты вообще перестанешь существовать.
Johnny Knoxville Ты недотянул до десяти футов прыжка примерно на пять футов.
Brandon Dicamillo Ооох... мы сейчас скатимся с этих холмов и поломаемся! Это Картонные Тачки, детка!
Johnny Knoxville [во время охоты на уток] Мы завалили Кряк Кряк!
Brandon Dicamillo И сегодня, добрые сэры, я всажу своё копьё далеко за пределы света нашего мира, глубоко в задницу нашего врага. Сэр Бам-а-лот, ты почувствуешь много моего копья в своей жопе.
Steve-O Меня достала вся эта фигня с задницей... Пойду-ка я себе попу проколю.
