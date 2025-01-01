Chris PontiusС тех пор, как я стал подростком, я мечтал быть центровой в 'Playgirl'.
Chris PontiusХотел бы я, чтобы жизнь была похожа на порнофильм.
Tony Hawk[в костюме курицы, собираясь прокатиться на скейтборде по рампе] Я серьёзно могу сейчас сдохнуть.
Chris RaabЯ Чудак, а вы смотрите Рааба самого себя...
Крис ПонтиусТебе нравится эта песня? Как будто хочется повеселиться. У меня прямо сейчас чувство, что надо развлечься.
[рвёт на себе одежду и танцует]
Chris PontiusЭтот парень — лучший чёртов катальщик на роликах вообще. Возможно, даже в целом городе.
Chris PontiusМоя работа в шоу — быть голым, а не убивать себя.
Johnny KnoxvilleТы самый ужасный человеческий боулинг, которого я когда-либо видел в своей жизни!
Johnny KnoxvilleВ фильме "Крутой Лукас" Пол Ньюман ест пятьдесят варёных яиц за час, не блеванув. Мы не думали, что это возможно, поэтому устроили свой маленький конкурс, чтобы посмотреть, сможет ли кто-то из мужчин или женщин съесть пятьдесят яиц, не блеванув. Одно могу сказать; в нашем конкурсе мы поощряем блевоту.
Johnny Knoxville[стоит посреди дороги] Привет, я Джонни Ноксвилль, и меня сейчас собьет машина!
Steve-OУ меня твоё имя на жопе татуировано.
[показывая татуировку с надписью "Твоё имя" на своей жопе]
Bam MargeraФил закончит работу через десять минут, а у меня есть двадцать пейнтбольных шаров. Ему хана.
Ryan DunnЯ должен быть horrible во всем, иначе это просто не я.
Chris PontiusГоворят, что Польша — это Мексика Европы. Я не уверен, что это значит, но мне это нравится.
Steve-OДа, чувак!
Ehren McGhehey - Danger EhrenПривет, я Эрен, и это человек, который всё подмечает.
Johnny KnoxvilleИтак, мы проехали час на север от Майами до Бока-Ратон, поверь или нет, чтобы снять, как Стив-О прыгает в девять дней слоновьего дерьма.
Johnny Knoxville[к корове] Привет, милая, я собираюсь сделать тебе искусственное осеменение... может, и по-настоящему, если повезёт.
Bam MargeraЯ хочу, чтобы ты врезал мне по лицу за секунду до взлёта, чтобы это смягчило удар.
Chris PontiusСудя по моим экспериментам с сексуальностью, кажется, что многие люди сначала боятся, а страх обычно приводит к насилию. Но в конечном итоге я завоюю их сердца, и вместо того, чтобы драться, они захотят заняться со мной любовью.