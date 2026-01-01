Основные места съемок телешоу Чудаки
- Вильнюс, Вильнюсский уезд, Литва
- Лос-Анджелес, Калифорния, США
- Уэст-Честер, Пенсильвания, США
- Амстердам, Северная Голландия, Нидерланды
- Сан-Франциско, Калифорния, США
- Санкт-Петербург, Россия
- Копенгаген, Дания
- Польша
- Хельсинки, Финляндия
- Мальмё, лен Сконе, Швеция
- Бьюли, Брокенхерст, Хэмпшир, Англия, Великобритания
- Портленд, штат Орегон, США
- Стокгольм, Стокгольмский лен, Швеция
- Филадельфия, Пенсильвания, США
- Эресуннский мост, Мальмё, лен Сконе, Швеция
- Париж, Франция
- Берлин, Германия
- Лондон, Англия, Великобритания
- Флорида, США