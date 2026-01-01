Меню
Jackass 18+
Год выпуска 2000
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал MTV

Рейтинг шоу

7.6
Оцените 20 голосов
7.3 IMDb

Список сезонов телешоу «Чудаки»

Чудаки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 12 апреля 2000 - 30 мая 2000
 
Чудаки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 30 декабря 2000 - 6 марта 2001
 
Чудаки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
9 эпизодов 3 декабря 2001 - 17 февраля 2002
 
