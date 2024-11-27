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Отзывы о сериале «Дорогуша»

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Наша рецензия: «Теперь ты меня видишь»: как равнодушие мира превратило простушку в убийцу.  

Каждый эпизод британского сериала «Дорогуша», как и оригинальный роман, начинается со списка людей, которых главная героиня мечтает убить. Среди них — босс, который видит в ней лишь вешалку для своей куртки; мать, исчезнувшая без объяснений; школьная задира Джулия, сломавшая ей жизнь. После травли в подростковом возрасте Рианнон словно растворяется в мире, становясь фоновым NPC, которого никто не замечает. Единственной поддержкой для нее остаются отец и крошечный чихуахуа…

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Ferensy 27 ноября 2024, 12:49
-... Ты как рак или... как измение климата, или... как Джокер. Да! Мир был бы лучшим местом без тебя.
или в оригинале
- ... You're like cancer. Or... climate change. Or... Russia. Yeah. The world wold be a better place without you.

По моему американский психи уже очень хорошо слышат наших психов :)
27 ноября 2024, 12:49 Ответить
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