Отзывы о сериале «Дорогуша»

Каждый эпизод британского сериала «Дорогуша», как и оригинальный роман, начинается со списка людей, которых главная героиня мечтает убить. Среди них — босс, который видит в ней лишь вешалку для своей куртки; мать, исчезнувшая без объяснений; школьная задира Джулия, сломавшая ей жизнь. После травли в подростковом возрасте Рианнон словно растворяется в мире, становясь фоновым NPC, которого никто не замечает. Единственной поддержкой для нее остаются отец и крошечный чихуахуа…
или в оригинале
- ... You're like cancer. Or... climate change. Or... Russia. Yeah. The world wold be a better place without you.
По моему американский психи уже очень хорошо слышат наших психов :)
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