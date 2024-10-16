Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Дорогуша»: Рецензия Киноафиши

«Дорогуша»: Рецензия Киноафиши

16 октября 2024 14:02
«Дорогуша»: Рецензия Киноафиши

«Теперь ты меня видишь»: как равнодушие мира превратило простушку в убийцу.  

Каждый эпизод британского сериала «Дорогуша», как и оригинальный роман, начинается со списка людей, которых главная героиня мечтает убить. Среди них — босс, который видит в ней лишь вешалку для своей куртки; мать, исчезнувшая без объяснений; школьная задира Джулия, сломавшая ей жизнь. После травли в подростковом возрасте Рианнон словно растворяется в мире, становясь фоновым NPC, которого никто не замечает. Единственной поддержкой для нее остаются отец и крошечный чихуахуа Тинк. Но в один день оба они трагически уходят из жизни. Последние слова отца — «Научись постоять за себя» — Рианнон воспринимает слишком буквально, решая начать кровавую баню. Так она находит свой голос — голос серийного убийцы.

В пилотном эпизоде Рианнон представляют карикатурно: ее толкают — она извиняется, а затем вновь кто-то об нее спотыкается. Ее характер обрисован такими широкими мазками, что сложно поверить в ее полную невидимость для окружающих, особенно учитывая выразительность актерской игры и оленьи глаза Эллы Пернелл. Создатели слишком настойчиво указывают на то, что убийства — единственный выход для героини. По мере развития сюжета Рианнон обретает объем, ставя вопрос: действительно ли девушку игнорируют все вокруг или это ее собственный выбор — отгородиться от мира и видеть в людях лишь худшее?

Попытки углубить психологизм персонажа к финалу сводятся к детским травмам, что делает подход слишком упрощенным. В романе Рианнон — это бескомпромиссная социопатка, движимая не только обидами прошлого, но и сознательным выбором презрения и высмеивания окружающих. Она крадет сердце читателя своим безжалостным черным юмором, но экранизация лишает Рианнон ее остроумия. Виной этому решение отказаться от закадрового голоса. Обычно неуместный в кинематографе, в «Дорогуше» он является ключевым элементом, позволяющим понять уникальный взгляд на мир своей героини. Прием в сериале присутствует, но служит лишь для перечисления будущих жертв, лишая внутренний монолог его потенциала для юмора.

«Дорогуша»: Рецензия Киноафиши

Хоть за экранизацию отвечает женская команда, проекту на удивление не хватает феминной энергии. Создатели словно боятся погружаться в тему женской ярости как реакции на патриархальный мир. В экранизации острая критика, поданная через призму британского юмора, сводится к банальной криминальной игре в кошки-мышки между Рианнон и следовательницей.

Несмотря на это, у «Дорогуши» есть ряд плюсов: действие происходит под очень удачное музыкальное сопровождение от Изобель Уоллер-Бридж, сестры «Дряни» Фиби, снят сериал красиво и динамично, а сюжет держится не только на Пернелл, но и на ряде ярких второстепенных персонажей. Всего этого оказывается достаточно, чтобы стать неплохим вариантом для просмотра залпом в дождливый осенний день.

«Дорогуша»: Рецензия Киноафиши

У сезона открытый финал, а учитывая, что цикл «Дорогуша» состоит из пяти книг, есть большой шанс на продолжение. Однако для настоящего успеха проекту нужно вернуться к своим британским корням, женской перспективе создательниц и стать тем, чем он задумывался — черной комедией, разрезающей раскладным ножом социальные устои современного общества.

Полина Резникова
Полина Резникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡 4
👏
🥺 1
🤔
🥱
2 комментария
Этот сериал захватил весь мир и перевалил за 20 миллионов просмотров: для британцев это большая редкость
Почему в «Дюне» не показывают инопланетян? Герберт оставил ответ между строк — и он пугает
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ
«Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше