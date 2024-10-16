«Дорогуша»: Рецензия Киноафиши

Каждый эпизод британского сериала «Дорогуша», как и оригинальный роман, начинается со списка людей, которых главная героиня мечтает убить. Среди них — босс, который видит в ней лишь вешалку для своей куртки; мать, исчезнувшая без объяснений; школьная задира Джулия, сломавшая ей жизнь. После травли в подростковом возрасте Рианнон словно растворяется в мире, становясь фоновым NPC, которого никто не замечает. Единственной поддержкой для нее остаются отец и крошечный чихуахуа Тинк. Но в один день оба они трагически уходят из жизни. Последние слова отца — «Научись постоять за себя» — Рианнон воспринимает слишком буквально, решая начать кровавую баню. Так она находит свой голос — голос серийного убийцы.

В пилотном эпизоде Рианнон представляют карикатурно: ее толкают — она извиняется, а затем вновь кто-то об нее спотыкается. Ее характер обрисован такими широкими мазками, что сложно поверить в ее полную невидимость для окружающих, особенно учитывая выразительность актерской игры и оленьи глаза Эллы Пернелл. Создатели слишком настойчиво указывают на то, что убийства — единственный выход для героини. По мере развития сюжета Рианнон обретает объем, ставя вопрос: действительно ли девушку игнорируют все вокруг или это ее собственный выбор — отгородиться от мира и видеть в людях лишь худшее?

Попытки углубить психологизм персонажа к финалу сводятся к детским травмам, что делает подход слишком упрощенным. В романе Рианнон — это бескомпромиссная социопатка, движимая не только обидами прошлого, но и сознательным выбором презрения и высмеивания окружающих. Она крадет сердце читателя своим безжалостным черным юмором, но экранизация лишает Рианнон ее остроумия. Виной этому решение отказаться от закадрового голоса. Обычно неуместный в кинематографе, в «Дорогуше» он является ключевым элементом, позволяющим понять уникальный взгляд на мир своей героини. Прием в сериале присутствует, но служит лишь для перечисления будущих жертв, лишая внутренний монолог его потенциала для юмора.

Хоть за экранизацию отвечает женская команда, проекту на удивление не хватает феминной энергии. Создатели словно боятся погружаться в тему женской ярости как реакции на патриархальный мир. В экранизации острая критика, поданная через призму британского юмора, сводится к банальной криминальной игре в кошки-мышки между Рианнон и следовательницей.

Несмотря на это, у «Дорогуши» есть ряд плюсов: действие происходит под очень удачное музыкальное сопровождение от Изобель Уоллер-Бридж, сестры «Дряни» Фиби, снят сериал красиво и динамично, а сюжет держится не только на Пернелл, но и на ряде ярких второстепенных персонажей. Всего этого оказывается достаточно, чтобы стать неплохим вариантом для просмотра залпом в дождливый осенний день.

У сезона открытый финал, а учитывая, что цикл «Дорогуша» состоит из пяти книг, есть большой шанс на продолжение. Однако для настоящего успеха проекту нужно вернуться к своим британским корням, женской перспективе создательниц и стать тем, чем он задумывался — черной комедией, разрезающей раскладным ножом социальные устои современного общества.