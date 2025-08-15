Меню
Сериалы
11.22.63
Статьи
Статьи о сериале «11.22.63»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял
Соответствует книге, роскошный каст — много ли нужно для счастья?
1 комментарий
15 августа 2025 16:40
8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу
Ужастики пока оставим на потом, у легендарного писателя есть истории и поинтереснее.
1 комментарий
8 августа 2025 15:13
Когда ужастики уже надоели: экранизации Стивена Кинга, в которых нет и следа хоррора
В арсенале короля ужасов есть еще много чего интересного кроме злобного Пеннивайза.
Написать
1 августа 2025 18:36
Этот сериал-адаптация Стивена Кинга обязателен к просмотру, если вам нравится «Укрытие»
Несмотря на привязку к имени писателя, сериал закрыли из-за слишком низких рейтингов.
2 комментария
28 мая 2025 07:00
