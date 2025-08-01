Когда ужастики уже надоели: экранизации Стивена Кинга, в которых нет и следа хоррора

В арсенале короля ужасов есть еще много чего интересного кроме злобного Пеннивайза.

До сих пор сохраняя свой статус самого адаптируемого писателя современности, Стивен Кинг проснулся знаменитым еще в 1970-х, когда опубликовал свой дебютный роман «Кэрри», через год получивший культовую экранизацию.

Спустя почти 50 лет хорроры Кинга продолжают приносить ему огромную прибыль, а список планируемых адаптаций уходит на несколько лет вперед — однако самые преданные поклонники писателя знают, что хорош он не только романами, после которых придется провести пару бессонных ночей.

В этой подборке — снятые по романам Кинга фильмы и сериалы, которые точно понравятся тем, кто не любит хорроры.

Драматический фильм Майка Флэнагана, который буквально пару дней назад официально появился в «цифре», «Жизнь Чака» основан на одноименном рассказе Кинга и повествует о трех разных историях из жизни того самого Чака.

Оригинальный рассказ стал для Кинга своего рода экспериментом, в ходе которого он представлял жизнь самого простого человека сквозь призму космического влияния и сверхъестественных явлений. Адаптация, в свою очередь, не стала хитом кинопроката, но получила хорошие отзывы от критиков и выиграла несколько престижных наград.

Снятый по одноименному роману Кинга, триллер-сериал повествует об отставном полицейском Билле Ходжесе, который возвращается к работе после того, как понимает, что не может смириться с нераскрытым преступлением.

Тем временем, Брэди Хартфилд, который на угнанном «мерседесе» убил разом шестнадцать человек, уже планирует новое и куда более масштабное преступление — потому Биллу придется действовать быстро, чтобы спасти уже не десятки, а целые сотни жизней.

Хотя фильм позаимствовал название у сборника рассказов Кинга, сюжет на самом деле основан только на одном из тех самых рассказов, «Низкие люди в жёлтых плащах».

Действие разворачивается в 1960-е годы в Коннектикуте, где 11-летний Бобби, роль которого сыграл Антон Ельчин, заводит дружбу с Тэдом Брутиганом — мужчиной, который снимает комнату в его доме. Вскоре их дружба начинает напоминать отношения отца и сына, а Тэд все чаще замечает у Бобби проявления странного психического дара.

Провалившаяся в прокате, но ставшая культовой тюремная драма Фрэнка Дарабонта по-прежнему считается одной из лучших экранизаций Стивена Кинга, превзойдя даже хитовые хорроры.

В центре сюжета — банкир Энди Дюфрейн, осужденный на пожизненное заключение за убийство, которое он на самом деле не совершал. Уже оказавшись в тюрьме под названием Шоушенк, Энди заводит дружбу с другим заключенным, контрабандистом Эллисом «Редом» Реддингом, и вместе с ним решает составить план побега из тюрьмы.

Основанный на одном из самых известных исторических романов Кинга, мини-сериал с Джеймсом Франко в главной роли рассказывает историю обычного учителя английского, которому суждено отправиться в прошлое, чтобы предотвратить убийство Джона Кеннеди.

Постепенно привыкая к куда более привлекательной жизни в 1963 году, главный герой пока еще не осознает, что глобальное изменение одного важного исторического события может не так уж положительно повлиять на будущее, в котором живет он сам.

Кстати, сам Стивен Кинг тоже активно снимается в кино и даже сыграл эпизодическую роль в своем любимом сериале — о том, почему именно эту роль он считает своей лучшей работой, можно почитать здесь.