Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял

15 августа 2025 16:40
Соответствует книге, роскошный каст — много ли нужно для счастья?

Когда вспоминаешь Стивена Кинга, первое, что приходит в голову, — конечно, ужасы. Жуткие клоуны, проклятые отели, одержимые машины и другие радости. Но ведь Кинг — не просто мастер страха, а настоящий многожанровый ветеран. Иногда он отходит от чистого хоррора, смягчает градус мрака и уходит в сторону научной фантастики — не теряя при этом фирменной тревожности.

Возьмём хотя бы «Под куполом» или недавний «Институт»: и мрачновато, и, как говорится, «вот это поворот». Но лучше всех в этой лиге играет «11.22.63».

Этот мини-сериал по одноимённому роману Кинга можно проглотить за восемь часов. В главной роли — Джеймс Франко, который неожиданно серьёзен и абсолютно органичен в образе учителя, попавшего в прошлое. Его герой получает уникальный шанс вернуться в 1960-й, чтобы предотвратить убийство Кеннеди.

В теории — благородная миссия. А на практике — три года жизни в чужом времени, новые друзья, новая любовь и всё больше сомнений, что будущее стоит переписывать.

Сериал изящно работает с темой путешествий во времени — без типичного набора штампов и ненужных усложнений. Вместо гиперактивного монтажа и парадоксов — неспешный саспенс, где прошлое буквально сопротивляется переменам.

Удивительно, но в основе этой сай-фай-драмы лежит не парадокс времени, а выбор: что важнее — изменить историю или сохранить личность, которой ты стал?

Сравнивать с «Под куполом» даже неловко — у «11.22.63» не только крепкий сценарий, но и ощущение настоящей завершённости. И минимум расхождений с каноном. Это не сериал на измор, а плотная, концентрированная и короткая история с финалом, который запомнится надолго.

Ранее мы писали: «Чистейший мусор. Смотрел 4 раза»: Стивен Кинг обожает «кринжовый» ужастик c оценкой 3/10 — но признает, что это дрянь та еще

Фото: Кадр из сериала «Под куполом», «11.22.63»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
