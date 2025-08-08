Меню
8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу

8 августа 2025 15:13
Ужастики пока оставим на потом, у легендарного писателя есть истории и поинтереснее.

В настоящий момент Стивен Кинг может похвастаться более чем сотней самых разных экранизаций его многочисленных произведений, однако популярность хорроров скрывает от многих тот факт, что Кинг на самом деле талантлив еще и в куда более драматичных сюжетах.

Некоторые такие романы и повести со временем тоже превратились в успешные фильмы, а другие, в свою очередь, приобрели сериальный формат — одно из таких шоу точно можно считать маст-хевом для тех, кто увлечен историей о трагической судьбе клана Кеннеди.

«11.22.63» снят по одноименному роману Стивена Кинга — сериал можно «уложить» в всего лишь 8 часов

Выйдя на экраны еще в 2016 году, мини-сериал стал первой и пока что единственной экранизацией научно-фантастического романа Кинга, речь в котором идет о возможности круто повернуть ход мировой истории благодаря изменению в всего лишь одном, но значимом событии.

В центре сюжета — самый обычный учитель английского языка Джейк Эппинг, который при помощи машины времени своего друга отправляется в прошлое, чтобы попытаться предотвратить убийство Джона Кеннеди.

Джейк перемещается в 1960-й год и начинает составлять план по перехвату преступника, параллельно привыкая к более размеренной жизни в прошлом — при этом постепенно убеждаясь в том, что даже само время как будто противится таким колоссальным изменениям.

«11.22.63» стал одной из лучших адаптаций Кинга — все благодаря сериальному формату

Кадр из сериала «11.22.63»

Шоу, состоящее из всего лишь 8 эпизодов, смогло точно уловить суть и атмосферу оригинального романа, расширив при этом сюжетные линии благодаря формату телесериала.

Опять же, в отличие от большинства адаптаций Кинга, которые принимают форму фильма, «11.22.63» смог воспользоваться всеми преимуществами и удержать интригу до самого последнего эпизода, что далеко не всегда удавалось сделать даже сериалам с самыми интригующими завязками.

Кстати, «11.22.63» отлично подойдет тем, кто хочет познакомиться с творчеством Стивена Кинга, но побаивается ужастиков — о некоторых других похожих проектах мы уже писали в этой подборке.

