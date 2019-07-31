Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Когда Дьявол назовет твое имя
Постер сериала Когда Дьявол назовет твое имя
Постер сериала Когда Дьявол назовет твое имя
Постер сериала Когда Дьявол назовет твое имя
Постер сериала Когда Дьявол назовет твое имя
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
5 постеров
Киноафиша Сериалы Когда Дьявол назовет твое имя

Когда Дьявол назовет твое имя (2019 - 2019)

When the Devil Calls Your Name 18+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 24 часа 0 минут

О чем сериал

Композитор Ха Рип мечтал признании, но путь к успеху был тернист. Почти отступившись, молодой музыкант встречает Санату, который делает соблазнительное предложение: 10 лет беспрецедентной популярности в обмен на душу. Дьявол не обманул, и Ха Рип взмывает на олимп славы. Его музыка известна во всем мире, а гонорары текут рекой. Когда же наступает час расплаты, герой с ужасом узнаёт обратную сторону сделки. Дарованный успех был отнят у талантливой певицы Ли Гён. Ради спасения души Ха Рип готов пожертвовать жизнью. Но будет ли этого достаточно, чтобы погасить долг?

В ролях
В ролях
Пак Сон-ун
Ким Вон-хэ
Ли Джон-ын
Ли Эль
Ли Эль
Ли Соль
Сон Ган
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Когда Дьявол назовет твое имя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше