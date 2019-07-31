Композитор Ха Рип мечтал признании, но путь к успеху был тернист. Почти отступившись, молодой музыкант встречает Санату, который делает соблазнительное предложение: 10 лет беспрецедентной популярности в обмен на душу. Дьявол не обманул, и Ха Рип взмывает на олимп славы. Его музыка известна во всем мире, а гонорары текут рекой. Когда же наступает час расплаты, герой с ужасом узнаёт обратную сторону сделки. Дарованный успех был отнят у талантливой певицы Ли Гён. Ради спасения души Ха Рип готов пожертвовать жизнью. Но будет ли этого достаточно, чтобы погасить долг?