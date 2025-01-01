Главная героиня Диана этническая армянка, но родилась и живёт в Москве. Целеустремлённая и амбициозная девушка с головой погружена в науку и не собирается связывать себя семейными обязательствами, предпочитая браку и детям ― свободные отношения. Являясь специалистом по древнейшей истории, она пишет диссертацию о роли женщины в Ветхом Завете и мечтает стать самым молодым доктором исторических наук среди женщин./ Для работы над докторской Диана прилетает в Ереван, где случайно в одной из рукописей находит загадку, ведущую к раскрытию местонахождения Ноева Ковчега. Учёная отправляется в опасное приключение, и к ней в компаньоны навязываются обаятельный аферист Авет и полицейский-искусствовед Рубен. Параллельно с троицей на поиски святыни приезжают представители древнейшего Ордена, поэтому задача Дианы не только разыскать реликвию, но и опередить адептов. В ходе увлекательного и невероятно опасного приключения главная героиня не только попытается раскрыть загадку Всемирного потопа, но и постарается сделать самую главную находку в жизни, навсегда изменив отношение к друзьям, родным и близким.