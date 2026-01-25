«ПОНИ»: Рецензия Киноафиши

Каждый новый проект о России, снятый на Западе, очевидным образом вызывает у нашего зрителя одновременно и радость, и недоверие: радостно, что про нас вспомнили, печально — что показали-то абы как. В «Пони» — свежем сериале платформы Peacock — действие происходит в 1977 году в Москве, — и несмотря на то, что на этот раз не хочется обвинять авторов в невежестве постоянно, неточностей тут навалом. Вместо того, чтобы следить за сюжетными перипетиями, в конце концов обнаруживаешь себя очередным пялящимся на экран диванным экспертом, который ведет строгий подсчет эпизодов, где накосячили-таки заокеанские кинематографисты: «волги» и «москвичи» вымыты так, как у нас никогда, актеры говорят на русском языке с заметным акцентом и даже грамматическими ошибками, одну из торговок на столичном рынке зовут редким в России именем Иванна, хотя очевидно же, что авторы хотели подобрать самое что ни на есть распространенное; ну и так далее. Снимали сериал в прошлом году и, естественно, не в Москве: на ее роль пригласили загримированный Будапешт, который хорошо держит зрительское напряжение, но себя выдает почти в каждой сцене. А потому из-за каких-то невысоких хрущевок тут внезапно выступает силуэт Собора Василия Блаженного, на старинных домах обнаруживается такая пышная лепнина, которую в Москве не сыщешь, а Новодевичье кладбище претерпевает совсем уж неожиданную трансформацию и приобретает облик старинного будапештского некрополя Керепеши.

Превратить современную Венгрию в Советский Союз полувековой давности — задача непростая, до известной степени невыполнимая, но в данном случае и не главная: в конечном счете фактические ошибки списываем на жанровую условность и обыкновенную человеческую неряшливость, тем более что навыки сторителлинга у авторов явно развиты лучше. Главные героини — американки Беатриса (Эмилия Кларк) и Твайла (Хейли Лу Ричардсон) — оказались в Москве вслед за мужьями, работающими в посольстве. Пока те борются с КГБ, рискуют жизнью и выполняют одно секретное задание за другим, женам остается скучать в четырех стенах, лишь изредка выглядывая за порог посольской территории на прогулки и за покупками. Но стоит только начаться первой серии, как Беатрисе и Твайле объявят, что их мужья погибли при исполнении, — и не зная, как, где, зачем дальше жить, и, главное, что же случилось с их супругами на самом деле, девушки решат вступить в мир шпионства самостоятельно. Не имея ни профессионального опыта, ни специального образования, Беатриса и Твайла обладают незаменимой внешностью, потому что они — «ПОНИ»: персоны, спецслужбам неинтересные. Логика тут проста: «русские никогда не сделали бы женщину спецагентом», а значит, и подозревать не должны.

Как и полагается экранным напарникам, Беатриса с Твайлой — полные противоположности. Первая — чуткая, аккуратная, внимательная брюнетка с превосходным образованием, знанием русского языка и удивительной бабушкой-беларуской (Харриет Уолтер). Вторая, наоборот, грубоватая сорвиголова, без тормозов, из неблагополучной семьи и богом забытой американской провинции, университетов не кончала, с мужем ругалась и любую сказанную в ее сторону мысль улавливает с некоторым запозданием. Несмотря на такие различия, обеим на новой работе будет нелегко (Беатриса должна перестать бояться нарушать правила, а Твайла — понять, как нравиться окружающим), но следить за обеими — в первую очередь благодаря замечательным актерским работам и в особенности Эмилии Кларк — одно удовольствие. Россыпь удачных образов, пожалуй, вообще хочется назвать главной положительной чертой этого сериала: в роли главы американского посольства очень хорош Эдриан Лестер, на втором плане то и дело перетягивает на себя внимание украинец Петр Нинёвский, американец Джон Макмиллан вдруг начинает напоминать Георгия Буркова, а получившие эпизодические роли Никита Кукушкин [признан в РФ иностранным агентом] и Филипп Авдеев как бы из-за кулис подмигивают своим.

Все, что должно происходить в шпионских триллерах, будет и здесь: погони, секретные лаборатории, предательства, проникновения в чужие квартиры, прыжки из окон, запретная любовь и перманентное желание все это в итоге закончить. Ключевой сюжетный поворот произойдет на легендарном московском концерте Элтона Джона (даром что в реальности он произошел не в 77-м году, а в 79-м), а самый трогательный эпизод — на одном из железнодорожных вокзалов, где, как бы подсмеиваясь над своей же работой, сценаристы вложат в уста бабушки Беатрис целый монолог о том, что американцы не умеют снимать про русских и из раза в раз перевирают все на свете. И тем не менее, впечатление от этого всего остается более чем противоречивое: обаятельная ирония соседствует с сюжетными глупостями, интригующие экшен-сцены — с пережатой сентиментальностью, а глубоко прописанные персонажи-американцы — с шаблонными русскими. И да, кгбшники здесь, в отличие от црушников, оказываются просто-напросто стереотипными злодеями, так что даже антагонист Андрей Васильев (Артем Гильц) — этакий Воланд времен Холодной войны на службе у советских силовиков — сыгран в буквальном смысле одним выражением лица. Это, конечно, выдает сугубо американскую оптику, но — надо отдать должное — она с треском разбивается об уж очень адекватный финал: не совершая смертельных драматургических трюков, режиссерка Сюзанна Фогель аккуратно, почти буднично выводит свой сериал в драматургическое пике, чтобы под конец опалить огнем тех, за кем мы следили на протяжении предыдущих восьми часов.