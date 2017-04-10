Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Книга магии для начинающих с нуля
1 постер
Киноафиша Сериалы Книга магии для начинающих с нуля

Книга магии для начинающих с нуля (2017 - 2017)

Grimoire of Zero 18+
Год выпуска 2017
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Эта история разворачивается в мире, где ведьмы обладают способностью призывать демонов и пользоваться их помощью. Хотя некоторые ведьмы живут в гармонии с людьми, местная церковь неумолимо преследует их. В этом мире также обитают зверолюди, на которых тоже ведётся охота, ведь их головы высоко ценятся на чёрном рынке ведьм. Однажды один зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро. Эта колдунья владеет новым видом магии, который не требует призыва демонов. Зеро утверждает, что любой, у кого есть хоть немного магического таланта, может освоить эту технику. Однако единственная книга, содержащая инструкции по этой магии, была украдена. Зеро решает вернуть её и предлагает зверочеловеку стать её телохранителем, обещая в обмен превратить его в полноценного человека.

В ролях
В ролях
Масаюки Като
Такэхито Коясу
Natsuki Aikawa
Юмири Ханамори
Хироки Гото
Ё Таити
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Книга магии для начинающих с нуля - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше