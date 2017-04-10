Эта история разворачивается в мире, где ведьмы обладают способностью призывать демонов и пользоваться их помощью. Хотя некоторые ведьмы живут в гармонии с людьми, местная церковь неумолимо преследует их. В этом мире также обитают зверолюди, на которых тоже ведётся охота, ведь их головы высоко ценятся на чёрном рынке ведьм. Однажды один зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро. Эта колдунья владеет новым видом магии, который не требует призыва демонов. Зеро утверждает, что любой, у кого есть хоть немного магического таланта, может освоить эту технику. Однако единственная книга, содержащая инструкции по этой магии, была украдена. Зеро решает вернуть её и предлагает зверочеловеку стать её телохранителем, обещая в обмен превратить его в полноценного человека.