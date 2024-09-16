Можно выживать в Африке или Латинской Америке, в Дубае или Самарканде, а можно – в глухой деревне, с ее незатейливым бытом, удивительной природой, ежедневными обязанностями и укладами. Для кого-то это самая обычная жизнь, а для кого-то - экстремальные условия. ТНТ начал съемки нового реалити, в котором отправит звёзд соцсетей в русскую глубинку – в настоящую деревню в Ленинградской области. Что станет с теми, кто останется без своих гаджетов и прочих luxury-атрибутов наедине с домашними животными и деревенской бытовухой, увидим скоро на ТНТ! Участники проекта привыкли жить гламурной жизнью, которой они с удовольствием делятся с миллионами своих подписчиков. Они запросто могут слетать на выходные частным джетом в Дубай, рассекать по Москве на дорогущих машинах и есть в самых роскошных ресторанах со звездами Michelin. ТНТ решил проверить, что стоит за этими идеальными картинками и знают ли те, кто не привык к серьёзной работе, свою историю, помнят ли корни и могут ли снять свои лакшери маски, чтобы заземлиться и пожить самой честной и экологически чистой жизнью. Телеканал отправит звёзд соцсетей на перевоспитание в деревню, чтобы спустить их с небес на землю и показать реальную жизнь многих людей, которые зарабатывают себе на жизнь тяжёлым трудом и не бросают денег на ветер. Уникальный формат проекта разработан командой телеканала. Участников реалити ждут веселые челленджи, испытания, которые для рядовых жителей деревни являются повседневными обязанностями. Героев социальных сетей ждёт грязная работа, с которой раньше они никогда не сталкивались. Смогут ли они не ударить в эту грязь лицом и остаться кумирами поколения, покажет время.