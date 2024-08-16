Отзывы о телешоу «Первые на деревне»

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Соня Плохотниченко
16 августа 2024, 19:13
Оценка
Наконец-то нет ни Бузовой с Галустяном, ни Ляйсан с Пашей. Классное шоу)
16 августа 2024, 19:13
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Виктория Бубенчикова
16 сентября 2024, 19:55
Оценка
Шоу очень интересное, захватывающее ! Супер! Наконец то наши блогеры узнают откуда берутся яйца и как в пакет попадает мололо!
16 сентября 2024, 19:55
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