Действие сериала разворачивается в приморском городке Дивноморске. Главный герой, молодой парень по имени Ваня Крутов, обладает острым умом, феноменальной памятью и исключительной наблюдательностью. Однажды, посмотрев выпуск теленовостей об ограблении склада, Ваня тут же догадывается, кто на самом деле преступник, но полиция отказывается ему верить, считая, что он сам является соучастником. Чтобы избежать ареста, Ваня использует свои уникальные способности, убеждая всех, что он настоящий экстрасенс. Исполняющая обязанности начальника полиции Карина Викторовна Зорина предупреждает Крутова, что, если его сверхъестественный дар – обман, его будут преследовать по закону. Так Ваня, сам того не ожидая, оказывается на службе в полиции и помогает раскрывать преступления. Однако Крутов – весьма непрост, он воспитан отцом-опером, бывшим полицейским, который развил в сыне феноменальную память и логику. Найдя новое применение для своего таланта, Ване приходится изображать из себя «экстрасенса». Вместе со своим другом Гошей он берется расследовать самые запутанные дела, постоянно попадая в смешные ситуации.