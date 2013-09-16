Юи Комори — молодая дочь священника. Когда её отец уезжает, ей приходится переехать в загадочный особняк к своим дальним родственникам. Там она встречает шестерых братьев Сакамаки, которые оказываются настоящими вампирами-садистами. Братья сразу дают понять, что Юи для них всего лишь сосуд крови. Поначалу Юи пытается сбежать, но быстро понимает, что это невозможно. Более того, братья-вампиры угрожают жестокой расправой, если она попробует сбежать снова. В результате Юи вынуждена посещать элитную школу «Рётэй», где по ночам учатся знаменитости и различные сверхъестественные существа.