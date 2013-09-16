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Постер сериала Дьявольские возлюбленные
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Киноафиша Сериалы Дьявольские возлюбленные

Дьявольские возлюбленные (2013 - 2015)

Diabolik Lovers 18+
Год выпуска 2013
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 15 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Юи Комори — молодая дочь священника. Когда её отец уезжает, ей приходится переехать в загадочный особняк к своим дальним родственникам. Там она встречает шестерых братьев Сакамаки, которые оказываются настоящими вампирами-садистами. Братья сразу дают понять, что Юи для них всего лишь сосуд крови. Поначалу Юи пытается сбежать, но быстро понимает, что это невозможно. Более того, братья-вампиры угрожают жестокой расправой, если она попробует сбежать снова. В результате Юи вынуждена посещать элитную школу «Рётэй», где по ночам учатся знаменитости и различные сверхъестественные существа.

В ролях
В ролях
Хикару Мидорикава
Хикару Мидорикава
Такаси Кондо
Даисукэ Хиракава
Юки Кадзи
Юки Кадзи
Косукэ Ториуми
Косукэ Ториуми
Кацуюки Конъиси
Кацуюки Конъиси
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Сезоны
Дьявольские возлюбленные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 12 эпизодов
 
Дьявольские возлюбленные - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 12 эпизодов
 
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